В Новосибирске продлят маршрут троллейбуса №22 за 147 млн руб

За 147 миллионов рублей продлят маршрут троллейбуса №22.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске планируют продлить троллейбусный маршрут №22 до остановки «Улица Учительская» за 147 миллионов рублей. Заказчиком выступает «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

Известно, что новый маршрут начнется от «Цветущей Плющихи», его протяженность составит 31,3 километр.

Срок исполнения назначен на 31 декабря 2025 года.

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