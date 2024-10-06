В Новосибирске стали известны подробности гибели 20-летнего пешехода

20-летний парень попал под колеса машины и скончался на месте.

Трагедия произошла 6 октября в Куйбышевском районе. По данным регионального ГАИ, около 05:00 водитель автомобиля Nissan Sunny ехал со стороны ул. Объездная на Партизанскую улицу в городе Куйбышев.

«Водитель иномарки допустил наезд на 20-летнего пешехода, который шел по проезжей части навстречу автомобилю. В результате ЧП пострадавший скончался на месте», — прокомментировали в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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