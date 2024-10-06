В Новосибирске заметили нашествие божьих коровок в октябре

Нашествие божьих коровок было замечено в Новосибирской области.

Новосибирск всю неделю радует горожан теплой температурой, из-за чего все чаще местные жители стали замечать божьих коровок на улице и в своих квартирах.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в начале октября достигала +17 градусов тепла, из-за чего маленькие насекомые начали вылезать наружу, чтобы найти себе убежище на зиму. Однако некоторые новосибирцы отметили, что все чаще на балконах замечали уже мертвых божьих коровок.

“Как не выйду на балкон, обязательно пару штучек божьих коровок лежит в уголке уже мертвые. Ничем не травлю их, но почему-то они всегда умирают. В принципе я даже не ожидала их увидеть в октябре, для меня как-то привычно видеть их весной”, — рассказала Елизавета журналисту Сиб.фм.

Как ранее объяснял кандидат биологических наук Алексей Яновский порталу VN.ru, такой вид насекомых является крайне полезным, так как они поедают тлю и других мелких вредителей.

Также божьи коровки бывают не только привычного для нас красного цвета, но и желтого.

Напомним, что стала известна погода на новую рабочую неделю в Новосибирске 7-13 октября