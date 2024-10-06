82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 17:53
пробки
3/10
погода
+16.6°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 17:53
пробки
3/10
погода
+16.6°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
сегодня 15:56
общество

В Новосибирске заметили нашествие божьих коровок в октябре

Фото: Сиб.фм

Нашествие божьих коровок было замечено в Новосибирской области.

Новосибирск всю неделю радует горожан теплой температурой, из-за чего все чаще местные жители стали замечать божьих коровок на улице и в своих квартирах.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в начале октября достигала +17 градусов тепла, из-за чего маленькие насекомые начали вылезать наружу, чтобы найти себе убежище на зиму. Однако некоторые новосибирцы отметили, что все чаще на балконах замечали уже мертвых божьих коровок.

Фото В Новосибирске заметили нашествие божьих коровок в октябре 2

“Как не выйду на балкон, обязательно пару штучек божьих коровок лежит в уголке уже мертвые. Ничем не травлю их, но почему-то они всегда умирают. В принципе я даже не ожидала их увидеть в октябре, для меня как-то привычно видеть их весной”, — рассказала Елизавета журналисту Сиб.фм.

Как ранее объяснял кандидат биологических наук Алексей Яновский порталу VN.ru, такой вид насекомых является крайне полезным, так как они поедают тлю и других мелких вредителей.

Фото В Новосибирске заметили нашествие божьих коровок в октябре 3

Также божьи коровки бывают не только привычного для нас красного цвета, но и желтого.

Напомним, что стала известна погода на новую рабочую неделю в Новосибирске 7-13 октября

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в