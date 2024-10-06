В Новосибирске заявили о глобальном сбое в работе провайдера «Электронный город»

Клиенты «Электронного города» заявили о сбоях в работе интернет-провайдера.

Жители нескольких районах Новосибирска заявили 6 октября о сбоях в работе провайдера «Электронный город». Клиенты остались без интернета, телевидения и других сервисов.

В данный момент специалисты службы устраняют неполадки. Сроки восстановления пока не уточняются.

«Мы знаем о проблеме и выясняем причины. При их выявлении клиентам придет уведомление. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили корреспонденту Сиб.фм на горячей линии «Электронного города».

Ранее стало известно, что в Новосибирске начал работать Ютуб после блокировки.