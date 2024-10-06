В Новосибирской области две легковушки разбились в страшном ДТП на трассе

Две легковушки разбились в ДТП на трассе.

Как сообщили в группе “ACT-54” социальной сети ВКонтакте, вчера, 5 октября 2024 года, в Мошковском районе Новосибирской области на трассе Р-255 25-летняя водитель ехала на автомобиле марки Honda Fit из города Болотное и по пути она наехала на обочину, однако потеряла управление и вылетела на встречную полосу.

В результате девушка-водитель столкнулась со встречным автомобилем Chevrolet Captiva, которым управлял 72-летний мужчина.

После ДТП медики госпитализировали трех человек в больницу.

Напомним, что в Новосибирске Suzuki SX4 сбил женщину и ребёнка