82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 19:31
пробки
3/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 19:31
пробки
3/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
сегодня 18:11
общество

Взрыв на Линейной: в Новосибирске продолжаются суды над обвиняемыми в трагедии

Фото Сиб.фм

Ремонт газового оборудования привел к гибели 15 жителей многоэтажного дома по ул. Линейная. Суд до сих пор не поставил точку в уголовном деле.

В Новосибирске продолжаются судебные тяжбы по делу о взрыве газа на ул. Линейной в 2023 году. После взрыва многоэтажного дома погибло 15 человек. Уголовное дело возбуждено против двух омичей, которые, по версии следствия, провели некачественный ремонт газового оборудования. Оба они находятся в СИЗО.

Установлено, что обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах не имели лицензии на проведение работ.

Ранее жители улицы Линейной подтвердили, что за несколько дней до взрыва в доме работали люди, представившиеся сотрудниками газовой службы. Обвиняемые признали факт замены газового шланга в квартире 88-летней женщины, однако Евгений Кавун отрицает свою вину, утверждая о правильности проведения работ и наличии необходимой документации. Следствие, однако, располагает многочисленными жалобами на мошеннические действия фирмы обвиняемых из разных городов России.

Фото Взрыв на Линейной: в Новосибирске продолжаются суды над обвиняемыми в трагедии 2

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы за выполнение работ с нарушением правил безопасности, повлекшее гибель людей и значительный материальный ущерб. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее Сиб.фм публиковал хронологию событий взрыва на ул. Линейной.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в