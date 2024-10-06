Взрыв на Линейной: в Новосибирске продолжаются суды над обвиняемыми в трагедии

Ремонт газового оборудования привел к гибели 15 жителей многоэтажного дома по ул. Линейная. Суд до сих пор не поставил точку в уголовном деле.

В Новосибирске продолжаются судебные тяжбы по делу о взрыве газа на ул. Линейной в 2023 году. После взрыва многоэтажного дома погибло 15 человек. Уголовное дело возбуждено против двух омичей, которые, по версии следствия, провели некачественный ремонт газового оборудования. Оба они находятся в СИЗО.

Установлено, что обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах не имели лицензии на проведение работ.

Ранее жители улицы Линейной подтвердили, что за несколько дней до взрыва в доме работали люди, представившиеся сотрудниками газовой службы. Обвиняемые признали факт замены газового шланга в квартире 88-летней женщины, однако Евгений Кавун отрицает свою вину, утверждая о правильности проведения работ и наличии необходимой документации. Следствие, однако, располагает многочисленными жалобами на мошеннические действия фирмы обвиняемых из разных городов России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы за выполнение работ с нарушением правил безопасности, повлекшее гибель людей и значительный материальный ущерб. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее Сиб.фм публиковал хронологию событий взрыва на ул. Линейной.