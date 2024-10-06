Жители Новосибирска пожаловались на жуткий запах сероводорода

Жители правого берега Новосибирска сообщили, что на улице веет сероводородом.

6 октября жители Новосибирска сообщили в редакцию Сиб.фм, что в районе Ипподромской магистрали веет сероводородом.

«Жуткий запах стоит с субботу. Днем еще не чувствуется, а вечером сильно воняет», — прокомментировал новосибирец Ярослав Фомин.

О подобном говорят и жители улиц Планетной, Гоголя и Николая Островского. По их предположению, неприятный запах разносится из канализационного люка.

Ранее власти заявляли, что источниками неприятного запаха в городе могут быть несколько. Например, канализация, ассенизаторские машины и выбросы заводов. Они стоят на учёте в качестве объектов негативного воздействия на экологию.