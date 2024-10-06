Жителям Новосибирска рассказали о подготовке приусадебных участков к зиме

О подготовке приусадебных участков к зиме напомнили новосибирцам.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области напомнили местным жителям о том, как правильно и безопасно подготовить дачу до весны.
Так, специалисты рекомендуют отключить электричество и отключить от плиты газовые баллоны.
В том числе, следует навести порядок и на самом участке.
«Не сжигайте сухую траву и листья. Складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалку», – уточнили в пресс-службе.
Напомним, что новосибирский агроном дал советы по хранению капусты