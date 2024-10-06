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общество

Жителям Новосибирска рассказали о подготовке приусадебных участков к зиме

Фото: Сиб.фм

О подготовке приусадебных участков к зиме напомнили новосибирцам.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области напомнили местным жителям о том, как правильно и безопасно подготовить дачу до весны.

Так, специалисты рекомендуют отключить электричество и отключить от плиты газовые баллоны.

В том числе, следует навести порядок и на самом участке.

«Не сжигайте сухую траву и листья. Складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалку», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что новосибирский агроном дал советы по хранению капусты

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Валерия Митрохина
Журналист

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