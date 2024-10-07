94 однофамильца президента РФ Путина проживают в Новосибирске

В Новосибирске проживают 94 однофамильца президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, на сегодняшний день в столице Сибири проживают 94 человека с фамилией Путин (41 мужчина и 53 женщины).

Так, например, один из однофамильцев живет сейчас на Затулинке.

«Моя семья задавалась вопросом, имеем ли мы хоть какое-то отношение к президенту. Оказалось, что мы всего лишь однофамильцы», — рассказал Алексей Путин для портала VN.ru.

Ранее Сиб.фм писал, что сегодня, 7 октября 2024 года, свои 72 года отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин.