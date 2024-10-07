Авито Работа предлагает избавиться от кадрового голода криком души

Владельцам компаний предлагают иронично избавиться от накопившегося напряжения в условиях кадрового голода крикотерапией.

По данным Авито Работа, в третьем квартале 2024 года число вакансий выросло на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. В связи с ростом потребности в кадрах каждый день компании сталкиваются с различными вызовами: нехваткой опытных и квалифицированных сотрудников, конкуренцией за персонал, поиском новых подходов для работы с молодёжью. Все эти трудности вызывают снижение работоспособности и стресс. Проект «Рабочий (х)ор» предлагает помощь в этой трансформации, основываясь на советах экспертов по психологии.

«Рынок труда сегодня активно трансформируется, поэтому рекрутеры и владельцы бизнеса находятся в процессе поиска новых подходов для поиска и удержания специалистов. Адаптация к меняющимся условиям — сложный и трудоёмкий процесс. Как платформа по поиску сотрудников, мы «из первых уст» узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем эффективные инструменты для их решения, но помимо этого хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка. Так родилась идея проекта «Рабочий (х)ор», — прокомментировал Никита Макаров, директор по маркетингу Авито Работы.

Кроме того, компания выпустиламузыкальный клип, в котором представила героев — HR-менеджеров и владельцев малого бизнеса, преодолевающих трудности найма в условиях нехватки кандидатов. Сотрудники встречаются в поле, где могут дать выход эмоциям и покричать, рассказывая о собственном опыте. В основу видео лег тематический трек — «крик души» об актуальных и распространённых проблемах поиска кадров, знакомых каждому специалисту, занимающемуся рекрутментом и развитием сотрудников.