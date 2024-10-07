«Бабушка пыталась их спасти». Под Новосибирском на рыбалке утонул мужчина с ребёнком

В Новосибирской области дядя и племянник утонули на рыбалке.

В селе Отрадное Куйбышевского района Новосибирской области на озере утонул 14-летний мальчик и его дядя. Об этом Сиб.фм сообщили местные жители.

По их словам, 5 октября семья отдыхала на озере. 37-летний мужчина решил порыбачить с племянником на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась.

«Они поплыли на лодке проверить сети, она перевернулась, и они в них же запутались», — добавил очевидец.

На помощь тонувшим кинулась бабушка ребёнка, но сама запуталась в снастях. Мужчина и мальчик утонули. Женщину сумели вытащить из воды спасатели. Сейчас она, по словам очевидцев, в больнице.

По факту трагедии следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка.

Школьника похоронят 7 октября.

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