«Бабушка пыталась их спасти». Под Новосибирском на рыбалке утонул мужчина с ребёнком

В Новосибирской области дядя и племянник утонули на рыбалке.
В селе Отрадное Куйбышевского района Новосибирской области на озере утонул 14-летний мальчик и его дядя. Об этом Сиб.фм сообщили местные жители.
По их словам, 5 октября семья отдыхала на озере. 37-летний мужчина решил порыбачить с племянником на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась.
«Они поплыли на лодке проверить сети, она перевернулась, и они в них же запутались», — добавил очевидец.
На помощь тонувшим кинулась бабушка ребёнка, но сама запуталась в снастях. Мужчина и мальчик утонули. Женщину сумели вытащить из воды спасатели. Сейчас она, по словам очевидцев, в больнице.
По факту трагедии следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка.
Школьника похоронят 7 октября.
Ранее Сиб.фм писал, стало известно, в каких районах Новосибирской области утонуло больше всего людей.