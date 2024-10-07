День отца в России-2024 – открытки и поздравления для скачивания

Каждое третье воскресенье октября в нашей стране отмечается День отца. В текущем году он выпадает на 20-е число. Портал «Сиб.фм» собрал подборку готовых поздравлений.

С праздником всех пап, ведь сегодня именно тот день, когда мы отмечаем День Отца и благодарим этих людей за то, что дали нам жизнь и были рядом в самые трудные времена. Поздравляем и желаем им никогда не разочаровываться в своих сыновьях и дочерях. С праздником, наши дорогие отцы!

День отца — не слишком популярный праздник, но пропускать его я не хочу, так как это еще один повод рассказать о том, как я тебя люблю, мой папочка. Пусть все говорят, что мы не ладим, но ты-то знаешь, что звание «папина дочка», оправдано мной на все 100%. Так пусть же здоровье тебя не подводит, удача следует за тобой по пятам, а дома не угасает любовь.

Поздравляем от всей души с замечательным праздником, когда мы чествуем отцов, всем сердцем любящих своих детей и радеющих за их судьбу. Уважаемые отцы, будьте всегда горды за достижения своих детей, будьте на долгие годы для своих семей надёжной опорой и поддержкой в трудные минуты.

Любимый папуля, я поздравляю тебя с днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты всегда оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.

Поздравляю с Днём отца. Желаю всегда, сколько бы лет тебе не было и в каком возрасте не было твоё чадо, оставаться крепким, смелым, справедливым, честным, весёлым, проницательным, добрым отцом, которого любят, ценят, уважают и понимают с полуслова!

Поздравляю с Днём отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днём отцовство дарит тебе ощущения важности, необходимости, поддержки и любви!

Дорогой папа, поздравляю тебя с днём отца! Ты поистине заслуживаешь данного праздника, и я хочу пожелать тебе всего доброго, позитивного и наилучшего. Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, цементного здоровья, мешок счастья в придачу, много разнообразного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и денежный запас, естественно нескончаемый.

Хочу поздравить тебя, любимый отец, с твоим днем! Ты отличный папа и прекрасный муж для нашей любимой мамы! Продолжай в том же духе, становись все успешнее и сильнее физически и морально! А самое главное — будь всегда здоров! Я тебя очень люблю и горжусь тем, что у меня такой замечательный отец!

Папа, с Днем отца! Желаю тебе всегда оставаться таким же крепким и сильным, быть настоящим добытчиком и оставаться надежной опорой для всей нашей семьи. Желаю, чтобы ты был счастлив и здоров.