Депутат Госдумы Александр Аксёненко предложил решать жилищный вопрос для исправления демографической ситуации

За первые девять месяцев 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 18863 новорождённых, в то время как число умерших составило 28085 человек. По данным регионального Управления по делам ЗАГС, рождаемость в регионе оказалась на треть ниже смертности, что вызывает серьёзные опасения по поводу демографической ситуации.

Депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко считает, что для выхода из демографической ямы необходимо в первую очередь решить жилищный вопрос, который, согласно опросам общественного мнения, является приоритетом для большинства россиян.

В качестве решения проблемы депутат предлагает ряд мер, которые уже успешно применяются в других странах:

1. Создание альтернативного ипотеке механизма финансирования жилищного строительства с низкими процентными ставками через строительные сберегательные кассы. Законопроект был внесён в Госдуму в конце сентября.

2. Масштабное государственное финансирование строительства жилья социального найма, в основном двух- и трёхкомнатных квартир, с последующим адресным предоставлением его многодетным семьям, семьям врачей, учителей и другим специалистам, а также тем, кто живёт в аварийном или ветхом жилье.

3. Переориентация части строительного рынка с возведения многоквартирных домов на регулярную застройку пригородов частными домами большой площади. Типовые проекты, ориентированные на проживание многодетных семей и обеспеченные необходимой инфраструктурой.

4. Запуск государственной программы адресного субсидирования улучшения жилищных условий для отдельных категорий граждан — молодых семей, семей ветеранов боевых действий и молодых учёных.

Эти инициативы могут стать важным шагом к улучшению демографической ситуации в регионе.