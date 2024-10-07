Из Новосибирска после рейда выдворят 35 мигрантов

На минувшей неделе в Новосибирске прошли масштабные рейды по соблюдению миграционного законодательства.

Правоохранительные органы проверили 47 объектов, включая автомойки, кафе и предприятия по переработке отходов, а также складские помещения. Проверки охватили 196 иностранных граждан. Был составлен 51 административный протокол за нарушения миграционного законодательства.

По данным МВД по Новосибирской области, 35 человек были доставлены в дежурную часть для последующего выдворения, 18 иностранцев выдворены из страны, а двое депортированы. В то же время через пункты пропуска в регион въехало 5842 иностранных гражданина, из которых 2449 прибыли для трудоустройства.

Всего в ходе рейдов было выявлено 159 нарушений миграционного законодательства.