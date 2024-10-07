Крупный банк назвал самые улыбчивые регионы Сибири

Сбер в «День улыбки» подсчитал количество покупок с помощью сервиса «Оплата улыбкой». Всего с начала года россияне оплатили свои покупки по биометрии 13 млн 152 тысяч раз. Еще в июне этот показатель составлял 5 млн.

Лидерами рейтинга городов по общему количеству транзакций, ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург. Среди регионов топ-3 распределяется следующим образом – на первом месте Екатеринбург, на втором — Уфа, а замыкает тройку лидеров Новосибирск.

Также в топ регионов по количеству пользователей, совершающих транзакции по биометрии, в этом году вошли Красноярский, Алтайский края и Кемеровская область.

Специалисты банка также выясняли, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00. Это соответствует и распределению оплат по категориям — чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Оплату улыбкой» Сбер запустил летом 2023 года. С тех пор популярность этого сервиса постоянно растет как в регионах Сибири, так и по всей стране — уже установлено более 800 тысяч био-терминалов. К концу года их число вырастет до 1 миллиона».