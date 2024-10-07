Международный День врача-2024: красивые открытки и поздравления

Помимо летнего Дня врача наша страна ежегодно празднует и Международный день медика. Он отмечается в первый понедельник октября и в текущем году выпал на 7-е число. Портал «Сиб.фм» собрал открытки и поздравления для ваших любимых докторов.

Дорогие врачи! Ваш профессиональный праздник – наша сила и гордость! Желаем вам успехов, достижений, достойных наград и побед! Идите смело к своей цели! Ведите нас за собой! Выигрывайте и побеждайте!

Врач – божий человек. В нём сияет солнце мира. Он самый гуманный и милосердный человек на земле. Желаем дорогим медикам земного благополучия, доброты, мира, счастливых будней и праздников, семейного уюта, материального достатка, любви и уважения близких, друзей и коллег! Пожелания наши безграничны! Просто будьте всегда с нами!

Дорогих медицинских специалистов поздравляем с всемирным Днём Врача! Желаем успехов в благородном труде, добра и здоровья! Будьте мудрыми, честными, великодушными, справедливыми, любящими своё дело! Вы – самые высокие профессионалы, мудрецы и целители! В вас живёт божественное начало!

Поздравляем дорогого доктора с всемирным Днём Врача! Вы – самый образцовый доктор нашего учреждения. Пусть ваше профессиональное мастерство распускается цветами совершенства! Лечите! Творите! Открывайте! Изобретайте! Помогайте людям жить! И будьте счастливы от того, что дарит вам сама жизнь!!!

Спасенные пациенты тебя называют не иначе как «ангел в белом халате». И это действительно так! Ты – врачеватель, помощник, надежда на благополучное выздоровление. Присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю в профессиональный праздник стойкости, процветания, сострадательности и понимания окружающих.

Непросто подобрать слова, чтобы оценить то, что вы делаете для человечества ежедневно, на протяжении многих лет, но в праздник, это обязан сделать каждый! Желаю вам больше отдыха и покоя, силы и выдержки, любви и достатка, хорошего настроения и, конечно же, здоровья! С днем врача! Низкий вам поклон!

Среди всех профессий на свете есть одна, заслуживающая особенного внимания – это ваша профессия, доктор! Быть врачом – значит быть избранным, и своими знаниями помогать людям возвращаться к нормальной, здоровой жизни. От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем врача, желаю благополучия во всех сферах жизни и благодарных пациентов!

Когда речь заходит о врачах у каждого человека есть, что вспомнить с благодарностью. Без людей этой профессии мы не появились бы на свет, а больной зуб или сломанный палец стал бы неразрешимой проблемой. Спасибо тебе за твою работу! Прими мои поздравления с Днем врача.

Любимый врач – самый лучший доктор – замечательный человек... Все эти слова про вас. Мы не устаем их повторять снова и снова. Своим трудом вы спасаете своих многочисленных пациентов от боли, отчаяния и, порой, смерти. Дорогие медики, сегодня ваш день. Спасибо вам за самоотверженность, ответственность и упорство.