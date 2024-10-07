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Авто

На Большевистской в Новосибирске утренняя пробка растянулась на 5 км

Фото: 2ГИС

В Новосибирске на Большевистской пробка растянулась на 5 км рано утром.

Сегодня, 7 октября 2024 года, в Новосибирске вновь были замечены утренние пробки протяженностью в пять километров.

По данным сервиса 2ГИС, на этот раз движение приостановилось на Гусинобродском шоссе, Красном проспекте и на Октябрьской магистрали.

В том числе, затор был замечен и на Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина и на Советском шоссе.

Напомним, что вчера в Новосибирской области образовалась пробка в семь километров

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Валерия Митрохина
Журналист

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