НОВИКОМ присоединился к акции «Монетная неделя»

Дочерний банк Ростеха присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя». С 7 по 20 октября в офисах НОВИКОМа любой желающий может без комиссии обменять металлические деньги на бумажные. Клиенты банка могут зачислить сумму сдаваемых монет на свои счета.

По правилам акции на обмен принимаются монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные не ранее 1997 года. Клиенты НОВИКОМа могут зачислить средства на свои банковские счета. Для того, чтобы получить взамен металлических денег банкноты или памятные монеты (при их наличии) клиентом банка Ростеха быть необязательно.

В акции участвуют офисы НОВИКОМа в Москве, Пензе, Нижнем Новгороде и Казани. Для заполнения заявления на обмен необходимо иметь при себе паспорт. Количество сдаваемых монет не ограничено.