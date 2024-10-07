Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по возможностям выдачи ипотеки

В России наблюдается снижение темпов выдачи ипотечных кредитов на фоне ужесточения условий, отмены части льготных программ с 1 июля 2024 года и исчерпания лимитов на оставшиеся программы.

По данным экспертов РИА Новости, за восемь месяцев 2024 года было выдано почти миллион ипотечных кредитов на сумму 3,6 трлн рублей, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По состоянию на сентябрь, ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе лишь 13,4% российских семей, что соответствует уровню десятилетней давности. В 2023 году этот показатель составлял 27,8%.

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где ипотеку могут взять 39,4% семей. В Сибири наилучшие показатели показал Красноярский край с 24,2%. В Новосибирской области этот показатель составляет 11,72%, занимая 50-е место в стране, а с учетом льготных программ — 28,9%.