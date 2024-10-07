Отсутствие отопления на Первомайке в Новосибирске заинтересовало главу СКР Бастрыкина

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался отсутствием отопления в Новосибирске на Первомайке.

В пресс-службе следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили, что сибирячка заявила о нарушении прав жителей Первомайского района.

По ее словам, на сегодняшний день до сих пор отсутствует отопление в домах и социальных объектах данного района. Местная жительница считает, что все денежные средства, которые жители ранее вносили за оказания коммунальных услуг, присвоили сотрудники теплоснабжающей компании.

Сейчас глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и основаниях передачи материалов в органы внутренних дел.

Известно, что теплоснабжением в Первомайском районе занимается компания ООО «СТК».