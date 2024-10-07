«Папа сможет!»: День отца в России-2024

День отца в нашей стране в текущем году будет праздноваться в четвёртый раз со дня учреждения. Однако у этого молодого праздника уже сложились свои особенные отцовские традиции. Портал «Сиб.фм» собрал самые интересные из них.

День всех самых лучших отцов России отмечается недавно – учреждён в 2021 году и призван укрепить институт семьи посредством повышения роли отца в воспитании детей. Закреплённый за третьим воскресеньем октября, в 2024-м году этот праздник выпадает на 20-е число.

В глобальном масштабе идея чествования отцов пришла в голову пятерым американцам, которых вырастил отец (мать рано ушла из жизни), но и в нашей стране такие отважные отцы – не редкость.

В нашем регионе уже много лет работает Областной совет отцов при Губернаторе Новосибирской области, который активизирует отцовские инициативы, проводит социально значимые проекты, направленные на поддержку и укрепления института семьи и традиционных семейных ценностей в Сибири.

Конечно, самым лучшим вариантом для любого ребёнка будет полная семья, где роль отца также крайне важна. Эта мысль и тянется «красной нитью» через российские традиции этого праздника.

Согласно обновлённым статданным переписи населения, доля отцов-одиночек с одним ребёнком в РФ выросла на 2 %, а с тремя, напротив, снизилась, на 1 %.

«Жить в неполной семье для ребенка трудно и нежелательно, но можно говорить о том, что ответственность отцов в России растёт, а общество стало чаще доверять детей папам», гласит сообщение медиа-офиса Всероссийской переписи населения.

Традиции Дня отца в нашей стране только формируются, а значит оставляют простор для фантазии. Так, во многих регионах РФ в третье воскресенье октября награждают многодетных отцов, проводят праздники и гуляния. На федеральном — вручение всероссийской премии «Отец Года».

На уровне семейных торжеств организуются праздничные ужины с подарками и импровизированными домашними концертами в честь любимого папы.

По отзывам мужчин, самым дорогим подарком к этому Дню они считают детскую поделку своими руками. Многие готовы мастерить её вместе с ребёнком, что скрепляет их связь ещё больше.

В обществе до сих пор ведётся спор об отцовском инстинкте. Многие считают, что его не существует. Однако, исследования и эксперименты, проведённые учёными-биологами и экспертами в области семейной психологии, говорят об обратном.

· Мужчины при попытке узнать на аудиозаписи голос своего малыша показали равную с матерями степень узнавания.

· Доказано, что гормональный фон «самца» меняется на «отцовский» окситоциновый, когда мужчина проводит много времени с новорожденным (уровень тестостерона в организме новоиспечённого папули неизменно падает, что формирует привязанность к младенцу).

· Замеры уровня гормонов беременной женщины и её мужа показали одинаковое количество окситоцина (гормон привязанности).

Хорошо, что на Руси отец исконно являлся главой семьи. По мнению современных российских пап, надо стремиться к тому, чтобы умение быть главой семьи передавалось по наследству.

А вы согласны с тем, что роль отца в семье нужно укреплять? Расскажите в комментариях о ваших семейных отцовских традициях.