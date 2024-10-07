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общество

Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап

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В субботу, 12 октября принято не только посещать особую заупокойную службу, заказывать панихиды и молиться об усопших, но и обмениваться с родными и близкими специальными православными открытками и картинками. Ниже – целая подборка.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 2

Покровская суббота нынче,

В молитве голову склони

И вспомни тех, кого уж нету,

Прощения тихо попроси.

Горит свеча пускай, трепещет

Ее скорбящий огонек,

Чтоб стало там немного легче

Всем тем, кто так от нас далек.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 3

В Покровскую родительскую субботу хочется пожелать никогда не забывать родных и близких, которых, к сожалению, нет с нами рядом, но, которые успели нам подарить счастливые надежды и теплоту своих сердец. Пусть память об усопших будет светла, пусть с небес они нам помогают быть сильными и несломимыми перед ветрами судьбы.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 4

В субботу Покровскую мира, добра,

В жизни спокойствия, счастья, тепла,

Вспомнить сегодня близких, родных,

В сердце всегда их надежно хранить.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 5

В Покровскую родительскую субботу хочу пожелать доброй и светлой памяти о самых близких и дорогих людях, которые покинули землю обетованную. Пусть они смотрят на нас с небес и радуются за наши успехи, пусть земля им будет пухом, пусть в памяти всегда хранятся яркие моменты радости и счастья, проведённые вместе с ними.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 6

В Покровскую субботу нужно

Нам всех ушедших помянуть.

Пускай молитва наша стелет

Им в вечность светлый, тихий путь.

Зажгите свечи, всех простите,

Услышат пусть нас всех они,

Пусть жизнь с небес нам освещают

Лучом надежды и любви.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 7

Сегодня, в день субботы, посвященной усопшим людям, хочется пожелать только настоящего счастья и уверенности в прекрасном будущем. Пожалуйста, расскажите своим близким людям, детям и внукам, о предыдущих поколениях, которые должны быть основой для дальнейшего развития. Хочу оказать поддержку в столь уникальную субботу, понимая, что не так-то просто понимать особенности будущего и соизмерять его с прошлым.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 8

С Покровскою родительской субботой!

Пришла пора усопших поминать,

Печь пирожки, ну а потом с заботой

Знакомым и прохожим раздавать.

Я в этот час спокойствия и мира

Желаю Вам и Вашей всей семье,

Пусть счастьем наполняется квартира,

Всегда сияет солнышко в судьбе!

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 9

В чудесную субботу, которая сейчас наступила, желаю проявить уважение к своим усопшим родственникам и оказать поистине достойную поддержку каждому человеку. Хочу пожелать счастья и внутренней гармонии. Пусть сегодняшний день непременно порадует и удивит многочисленными возможностями для реализации существующих планов.

Фото Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап 10

Октябрьским днём, в Покровскую субботу

Родителей почивших вспомним.

Пускай воздастся им на Небе за заботу,

За то, что воспитали нас с любовью.

Помолимся за их успокоенье,

Пускай свеча в честь памяти горит...

Пускай их души обретут спасенье,

Пускай Господь им все грехи простит.

#праздники #Новосибирск #молитва #открытки #церковный праздник #поминки
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Оксана Чешенок
журналист

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