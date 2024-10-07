Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап

В субботу, 12 октября принято не только посещать особую заупокойную службу, заказывать панихиды и молиться об усопших, но и обмениваться с родными и близкими специальными православными открытками и картинками. Ниже – целая подборка.
Покровская суббота нынче,
В молитве голову склони
И вспомни тех, кого уж нету,
Прощения тихо попроси.
Горит свеча пускай, трепещет
Ее скорбящий огонек,
Чтоб стало там немного легче
Всем тем, кто так от нас далек.
В Покровскую родительскую субботу хочется пожелать никогда не забывать родных и близких, которых, к сожалению, нет с нами рядом, но, которые успели нам подарить счастливые надежды и теплоту своих сердец. Пусть память об усопших будет светла, пусть с небес они нам помогают быть сильными и несломимыми перед ветрами судьбы.
В субботу Покровскую мира, добра,
В жизни спокойствия, счастья, тепла,
Вспомнить сегодня близких, родных,
В сердце всегда их надежно хранить.
В Покровскую родительскую субботу хочу пожелать доброй и светлой памяти о самых близких и дорогих людях, которые покинули землю обетованную. Пусть они смотрят на нас с небес и радуются за наши успехи, пусть земля им будет пухом, пусть в памяти всегда хранятся яркие моменты радости и счастья, проведённые вместе с ними.
В Покровскую субботу нужно
Нам всех ушедших помянуть.
Пускай молитва наша стелет
Им в вечность светлый, тихий путь.
Зажгите свечи, всех простите,
Услышат пусть нас всех они,
Пусть жизнь с небес нам освещают
Лучом надежды и любви.
Сегодня, в день субботы, посвященной усопшим людям, хочется пожелать только настоящего счастья и уверенности в прекрасном будущем. Пожалуйста, расскажите своим близким людям, детям и внукам, о предыдущих поколениях, которые должны быть основой для дальнейшего развития. Хочу оказать поддержку в столь уникальную субботу, понимая, что не так-то просто понимать особенности будущего и соизмерять его с прошлым.
С Покровскою родительской субботой!
Пришла пора усопших поминать,
Печь пирожки, ну а потом с заботой
Знакомым и прохожим раздавать.
Я в этот час спокойствия и мира
Желаю Вам и Вашей всей семье,
Пусть счастьем наполняется квартира,
Всегда сияет солнышко в судьбе!
В чудесную субботу, которая сейчас наступила, желаю проявить уважение к своим усопшим родственникам и оказать поистине достойную поддержку каждому человеку. Хочу пожелать счастья и внутренней гармонии. Пусть сегодняшний день непременно порадует и удивит многочисленными возможностями для реализации существующих планов.
Октябрьским днём, в Покровскую субботу
Родителей почивших вспомним.
Пускай воздастся им на Небе за заботу,
За то, что воспитали нас с любовью.
Помолимся за их успокоенье,
Пускай свеча в честь памяти горит...
Пускай их души обретут спасенье,
Пускай Господь им все грехи простит.