Покровская родительская суббота – православные открытки для рассылки через Ватсап

В субботу, 12 октября принято не только посещать особую заупокойную службу, заказывать панихиды и молиться об усопших, но и обмениваться с родными и близкими специальными православными открытками и картинками. Ниже – целая подборка.

Покровская суббота нынче,

В молитве голову склони

И вспомни тех, кого уж нету,

Прощения тихо попроси.

Горит свеча пускай, трепещет

Ее скорбящий огонек,

Чтоб стало там немного легче

Всем тем, кто так от нас далек.

В Покровскую родительскую субботу хочется пожелать никогда не забывать родных и близких, которых, к сожалению, нет с нами рядом, но, которые успели нам подарить счастливые надежды и теплоту своих сердец. Пусть память об усопших будет светла, пусть с небес они нам помогают быть сильными и несломимыми перед ветрами судьбы.

В субботу Покровскую мира, добра,

В жизни спокойствия, счастья, тепла,

Вспомнить сегодня близких, родных,

В сердце всегда их надежно хранить.

В Покровскую родительскую субботу хочу пожелать доброй и светлой памяти о самых близких и дорогих людях, которые покинули землю обетованную. Пусть они смотрят на нас с небес и радуются за наши успехи, пусть земля им будет пухом, пусть в памяти всегда хранятся яркие моменты радости и счастья, проведённые вместе с ними.

В Покровскую субботу нужно

Нам всех ушедших помянуть.

Пускай молитва наша стелет

Им в вечность светлый, тихий путь.

Зажгите свечи, всех простите,

Услышат пусть нас всех они,

Пусть жизнь с небес нам освещают

Лучом надежды и любви.

Сегодня, в день субботы, посвященной усопшим людям, хочется пожелать только настоящего счастья и уверенности в прекрасном будущем. Пожалуйста, расскажите своим близким людям, детям и внукам, о предыдущих поколениях, которые должны быть основой для дальнейшего развития. Хочу оказать поддержку в столь уникальную субботу, понимая, что не так-то просто понимать особенности будущего и соизмерять его с прошлым.

С Покровскою родительской субботой!

Пришла пора усопших поминать,

Печь пирожки, ну а потом с заботой

Знакомым и прохожим раздавать.

Я в этот час спокойствия и мира

Желаю Вам и Вашей всей семье,

Пусть счастьем наполняется квартира,

Всегда сияет солнышко в судьбе!

В чудесную субботу, которая сейчас наступила, желаю проявить уважение к своим усопшим родственникам и оказать поистине достойную поддержку каждому человеку. Хочу пожелать счастья и внутренней гармонии. Пусть сегодняшний день непременно порадует и удивит многочисленными возможностями для реализации существующих планов.

Октябрьским днём, в Покровскую субботу

Родителей почивших вспомним.

Пускай воздастся им на Небе за заботу,

За то, что воспитали нас с любовью.

Помолимся за их успокоенье,

Пускай свеча в честь памяти горит...

Пускай их души обретут спасенье,

Пускай Господь им все грехи простит.