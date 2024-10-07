Покровская родительская суббота-2024

Такой особый поминальный день не обозначен в Церковном календаре, но отмечается в преддверии Покрова Святой Богородицы.

В текущем 2024 году Покровскую родительскую субботу православные россияне будут встречать 12 октября. Именно в этот день штурмом была взята Казань. Событие имело огромное значение для Отечественной истории, так как ознаменовало конец Казанского ханства.

Естественно, кровавая битва унесла множество человеческих жизней, потому и сложилась традиция в ближайшую к Покрову (закреплён за датой 14 октября) субботу поминать тех, кто погиб в той битве.

С годами вместе с павшими под Казанью воинами верующие россияне стали поминать своих близких и родных, а также всех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

По мнению православных священников, этот день, как напоминание о том, что жизнь преходяща, а любовь и память вечны. Потому они рекомендуют посетить 12 октября храмы, чтобы помолиться за души усопших, а также попросить Всевышнего о заступничестве.

Также богоугодным делом этой осенней поминальной субботы считается посещение кладбищ и поминальный семейный обед в честь ушедших из жизни родных людей.

Хорошим примером будет благотворительность или милостыня: денежная, продуктами питания, одеждой, добрыми делами.

К запретам Родительской поминальной субботы относится употребление алкоголя – священнослужители осуждают такие поминки, а также конфликты и сквернословие.