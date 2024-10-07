Польские наемники расстреляли двух жителей Суджи на глазах других людей

Жителей Суджи расстреляли на глазах у людей.

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на котором житель города Суджа в Курской области рассказал, что наемники из Польши расстреляли толпу безоружных людей на глазах мирных жителей.

"Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки", — рассказал мужчина.

По его словам, одна пара смогла сбежать через болото, благодаря тому, что они хорошо знали местность.

Напомним, что ракетчики из Новосибирска вывели «Ярс» на маршруты боевого патрулирования