Президент РФ Владимир Путин празднует 72-летие

Глава государства Путин празднует свой день рождения.

Сегодня, 7 октября 2024 года, свои 72 года отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин. Известно, что на высшем государственном посту он встретит свой праздник уже в 21 раз.

Биография президента РФ

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Его родители, Владимир Спиридонович и Мария Ивановна, были выходцами из рабочей среды, отец участвовал в Великой Отечественной войне. В детстве Путин активно занимался спортом, особенно дзюдо.

В 1975 году Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. После этого он поступил на службу в Комитет государственной безопасности СССР (КГБ), где проработал до 1991 года.

В 1990-е годы Владимир Путин работал в администрации Санкт-Петербурга под руководством мэра Анатолия Собчака. В 1996 году переехал в Москву и занял должности в администрации президента России. В 1999 году Путин был назначен премьер-министром, а после отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года стал исполняющим обязанности президента.

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