Следком Новосибирской области напомнил о безопасности школьников

Следственный комитет по региону сделал памятку о важных правилах безопасности школьников.
В связи с началом учебного года-2024 пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области решила напомнить всем школьникам о том, как нужно вести себя на переменах, чтобы обезопасить себя и своих одноклассников от случаев ЧП.
Важная памятка о безопасности звучит следующим образом:
- Запрещено бегать по лестничным пролетам, коридорам, кабинетам и другим помещениям;
- Нельзя открывать окна в классе и коридоре, а также залезать на подоконники или чердак;
- Нельзя входить в подсобные школьные помещения, в которых находятся коммуникации, устройства и механизмы;
- Не нужно провоцировать конфликты или принимать в них участие;
- Строго запрещено приносить в школу опасные предметы и вещества;
- Нельзя дразнить и подкармливать животных, которые оказались на территории учебного заведения;
- В ситуациях на дорогах следует избегать ямы, траншеи и котлованы.
Напомним, что в Новосибирской области школы закрыли из-за вспышки пневмонии