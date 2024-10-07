Следком Новосибирской области напомнил о безопасности школьников

Следственный комитет по региону сделал памятку о важных правилах безопасности школьников.

В связи с началом учебного года-2024 пресс-служба Следственного комитета России по Новосибирской области решила напомнить всем школьникам о том, как нужно вести себя на переменах, чтобы обезопасить себя и своих одноклассников от случаев ЧП.

Важная памятка о безопасности звучит следующим образом:

- Запрещено бегать по лестничным пролетам, коридорам, кабинетам и другим помещениям;

- Нельзя открывать окна в классе и коридоре, а также залезать на подоконники или чердак;

- Нельзя входить в подсобные школьные помещения, в которых находятся коммуникации, устройства и механизмы;

- Не нужно провоцировать конфликты или принимать в них участие;

- Строго запрещено приносить в школу опасные предметы и вещества;

- Нельзя дразнить и подкармливать животных, которые оказались на территории учебного заведения;

- В ситуациях на дорогах следует избегать ямы, траншеи и котлованы.

Напомним, что в Новосибирской области школы закрыли из-за вспышки пневмонии