Стало известно, что большинство жителей Новосибирска предпочитают завтракать дома

Согласно опросу сервиса SuperJob, 66% экономически активных жителей Новосибирска, работающих на территории работодателя, начинают свой день с домашнего завтрака.

В то время как 19% опрошенных предпочитают завтракать на рабочем месте, лишь 1% выбирает заведения общественного питания. 12% респондентов пропускают утренний прием пищи в рабочие дни.

Завтрак привычнее для мужчин: 70% из них едят дома, тогда как среди женщин 24% завтракают на работе, а 17% пропускают утро без пищи. Особенно высок процент тех, кто отказывается от завтрака, среди новосибирцев до 34 лет — 23%.

Наиболее популярным блюдом на завтрак является каша (31%), за ней следуют яичница, омлет и вареные яйца (29%), а также бутерброды (25%). 15% опрошенных доедают остатки из холодильника, 14% ограничиваются чашкой кофе, а 12% — чаем.

Опрос проводился с 16 сентября по 4 октября 2024 года и охватил жителей Новосибирска, работающих в различных сферах.