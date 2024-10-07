Цифровые сервисы помогают жителям Новосибирской области решить практически любой вопрос

В Новосибирской области продолжают активно развивать и совершенствовать цифровые сервисы. О том, как идет эта работа, сегодня на оперативном совещании Губернатору Андрею Травникову доложил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Более 92% жителей Новосибирской области зарегистрированы на портале Госуслуг. За истекший период 2024 года количество поданных электронных заявлений оказалось почти равным общему количеству заявлений в 2023 году, а доля заявлений в электронном виде по массовым социально значимым услугам составляет более 50%, отметил министр.

Новосибирцы активно используют портал для совершения платежей по госпошлинам, налогам и штрафам. Общий объем платежей за 2024 год составил 2,4 млрд рублей.

Развивается новый формат предоставления Госуслуг через виртуальных помощников в чате. Робот Макс от Госуслуг теперь доступен и на умных устройствах, колонках с Алисой. Он рассказывает как воспользоваться нужным сервисом и умеет сам подавать заявления. Сейчас ведется проработка сценариев общения Макса с пользователем в рамках предоставления региональных услуг.

Электронные сервисы активно внедряются в здравоохранении региона. Более 1,7 млн жителей нашей области имеют доступ к меддокументам на портале Госуслуг: протоколы консультаций, исследований, результаты анализов, направления. В 2024 году более 1 млн граждан записались на прием к врачу и более 190 тысяч оформили вызов врача на дом через Госуслуги.

За последний год увеличилась популярность использования цифровых сервисов и в сфере образования. Так, в 2024 году записью детей в сад, школу пользуются более 70% родителей. Популярна среди подростков электронная запись в колледжи и ВУЗы, а в кружки и секции практически все записываются в электронном виде через портал Госуслуг или навигатор дополнительного образования.

Уже в этом учебном году планируется завершить работы по интеграции «Электронной школы» с медицинской информсистемой. Это позволит автоматически передавать данные из справок о болезнях и карантине в электронный журнал посещаемости, в том числе — с отметками освобождений от физкультуры.

С 1 октября внедрено цифровое удостоверение многодетной семьи. Электронный документ подтверждает актуальность статуса и позволяет воспользоваться положенными льготами, например, при входе в театры, на выставки, в бассейны, спортивные, тренажерные залы.

Продолжается развитие цифровых сервисов на базе единого идентификатора — Карты жителя. В начале года были запущены сервисы получения льготных лекарств и детского питания.

«Сегодня все мы вовлечены в цифровую трансформацию. С каждым годом количество электронных сервисов, в том числе различных государственных услуг для граждан, становится все больше. Они всё удобнее, постепенно мы переходим к единым платформенным решениям. Если раньше у отдельных ведомств были свои мобильные приложения, то сегодня практически всё можно решить через Госуслуги, через Карту жителя Новосибирской области.

Поэтому — всем проявлять инициативу, предлагать актуальные услуги, сервисы, жизненные ситуации, которые, по вашему мнению, нужно в первую очередь перевести в цифру или донастроить», – поручил Губернатор.

Добавим, что разобраться в этом большом количестве цифровых сервисов, а также получить консультацию практически в любой жизненной ситуации поможет Единый контактный центр Новосибирской области. Короткий бесплатный номер – 110.

Также в регионе действуют короткие номера:

112 — единый номер вызова служб экстренного реагирования,

117 — для граждан, желающих поступить на военную службу по контракту,

122 — номер единой регистратуры.