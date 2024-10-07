В Ленинском районе Новосибирска задержали похитителя 77 шоколадок

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 20 попыток краж, зафиксировали три случая отказа от оплаты счетов и 32 акта хулиганства. В полицию переданы шесть правонарушителей.

3 октября в 11:45 в супермаркете Ленинского района сотрудники ГБР-73 задержали 30-летнего мужчину из Новосибирска, который пытался вынести 77 шоколадок без оплаты. Половину плиток он положил в пакет, а остальные спрятал в карманы. По его словам, он не ест сладкое и планировал продать шоколад. Задержанный был передан полиции.

Вечером 4 октября, в 23:30, жительница дома по ул. Б. Богаткова, воспользовавшаяся услугой «Безопасный двор», сообщила о сильном шуме от соседей сверху. Прибывшие бойцы ГБР-83 нашли в квартире компанию студентов, отмечавших праздник. Гвардейцы попросили их вести себя потише, однако в 01:40 поступила повторная жалоба. После второго замечания ГБР студенты успокоились.

5 октября в 14:56 сотрудники агентства задержали мужчину, устроившего скандал в магазине на ул. Вертковская. Он был сильно пьян и нарушал общественный порядок. Бойцы ГБР-81 доставили его в отдел полиции Ленинского района.

5 октября в 18:08 сотрудники ГБР были вызваны в шиномонтаж на ул. Ватутина из-за клиента, который отказывался платить за выполненный ремонт автомобиля. Конфликт был разрешён, и клиент оплатил счет.

6 октября в 04:22 утра тревожная кнопка сработала в баре на ул. Советская. Пьяная пара хулиганила и разбила бокал о голову охранника. Бойцы ГБР-74 прибыли на место и выгнали дебоширов; охраннику медицинская помощь не понадобилась.

6 октября вечером, около 20:38, в магазине на ул. Зорге женщина неопрятного вида открыла бутылку водки стоимостью 286 рублей и выпила её на месте. Бойцы ГБР-76 потребовали оплату товара. Один из мужчин в очереди, узнав, что у женщины нет денег, внес 300 рублей в кассу, на этом ситуация разрешилась.