В мэрии Новосибирска заявили, что лишь три дома остаются без отопления

В Новосибирске 99,7% жилых домов, подключенных к центральному отоплению, уже обеспечены теплом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Евгений Назаров.

На данный момент без отопления остаются жильцы трех домов: по адресу Ключ-Камышенское плато, 10 (Управляющая компания «Гарант»), Бориса Богаткова, 243 (УК «Дзержинец») и Бориса Богаткова, 67 (управление жильцами). По словам Назарова, в этих домах были зафиксированы повреждения, которые планируется устранить сегодня, 7 октября, после чего отопление будет запущено.

Однако на портале «Мой Новосибирск» сообщается о более широкой ситуации: на левом берегу города отключено отопление в семи домах, а на правом — в двух.

Представители компании СГК отметили, что некоторые дефекты трубопроводов могут проявляться только во время запуска системы отопления, когда изношенные трубы не выдерживают нагрузки.

Тем временем жители Первомайского района продолжают жаловаться на холодные батареи. Теплоснабжение в этом районе осуществляет компания ООО «СТК», которая имеет задолженность перед «Новосибирск Межрегионгазом» в размере 168 миллионов рублей. Дмитрий Зайков сообщил, что сейчас рассматривается возможность передачи сетей в управление теплосетевой компании СГК.