В Новосибирске мусоровоз загорелся из-за тлеющей золы

Инцидент произошел 3 октября на улице Немировича-Данченко.

3 октября в Новосибирске на улице Немировича-Данченко загорелся мусоровоз из-за выброшенной тлеющей золы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – МУП «САХ».

По данным пресс-службы, водитель мусоровоза почувствовал запах дыма в кабине, после чего оперативно выгрузил содержимое кузова на обочину дороги и вызвал пожарных. Сотрудники МЧС быстро потушили возгорание. На следующий день мусор вывез трактор.

Представители «САХ» отметили, что мусоровоз мог загореться всего за несколько минут. Они призвали жителей города остужать печную золу перед утилизацией.