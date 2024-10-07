82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
07 октября, 22:30
пробки
1/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.3
82.99% -1.1
сегодня
07 октября, 22:30
пробки
1/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.3
сегодня 21:20
общество

В Новосибирске мусоровоз загорелся из-за тлеющей золы

Фото: МУП «САХ» Новосибирск

Инцидент произошел 3 октября на улице Немировича-Данченко.

3 октября в Новосибирске на улице Немировича-Данченко загорелся мусоровоз из-за выброшенной тлеющей золы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – МУП «САХ».

По данным пресс-службы, водитель мусоровоза почувствовал запах дыма в кабине, после чего оперативно выгрузил содержимое кузова на обочину дороги и вызвал пожарных. Сотрудники МЧС быстро потушили возгорание. На следующий день мусор вывез трактор.

Представители «САХ» отметили, что мусоровоз мог загореться всего за несколько минут. Они призвали жителей города остужать печную золу перед утилизацией.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в