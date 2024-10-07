В Новосибирске пенсионеров обучили цифровой безопасности

В Новосибирском Доме ветеранов прошла первая лекция по цифровой безопасности для пенсионеров.

Сотрудники Минцифры и ИТ-эксперты объяснили, как безопасно общаться в мессенджерах и социальных сетях, а также научили защищаться от телефонных мошенников и фишинговых рассылок.

Участники узнали о полезных приложениях, познакомились с виртуальными помощниками и опробовали электронный сервис «Госуслуги». Лекции организованы в рамках Декады пожилого человека по инициативе Минцифры Новосибирской области и регионального Министерства труда и соцразвития по поручению губернатора Андрея Травникова.

Замминистра цифрового развития Ирина Савельева отметила, что пожилые люди особенно уязвимы к интернет-мошенничеству. Замминистра труда и соцразвития Владимир Машанов добавил, что пенсионеры могут пройти курс по компьютерной грамотности в «Мобильной академии».