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В Новосибирске пропал 12-летний парень с зелеными глазами и цветным рюкзаком

Фото: Лиза Алерт Новосибирск

По сообщению поискового отряда «ЛизаАлерт», 12-летний Климентий Пузыревский пропал без вести 7 октября.

На данный момент о его местоположении ничего не известно.

Приметы мальчика: рост 160 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы, короткая cтрижка. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и светло-серые кроссовки с черными вставками. С собой у него был черный рюкзак с цветным принтом.

Волонтеры просят всех, кто имеет информацию о местонахождении Климентия, сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Игорь Кириченко
Журналист

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