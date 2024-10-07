В Новосибирске спасают иконы из разрушенных храмов Луганска

Новосибирцы продолжают работу по спасению святынь из разрушенных храмов Луганска.

Реликвии привозят в местные церкви для обряда освящения. Одной из таких святынь стала Риза, изготовленная в 1869 году, которая была доставлена в храм Всех Святых. Реликвия находилась в поврежденном состоянии: она была перекручена, изломана, покрыта сажей и копотью. После проведенной реставрации на Ризе осталась небольшая трещина.

Также в Новосибирск привезли образ Богородицы, обрамленный серебром и драгоценными камнями.

Материалы для восстановления собрали православные верующие в Луганске.