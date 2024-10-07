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общество

В Новосибирске спасают иконы из разрушенных храмов Луганска

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы продолжают работу по спасению святынь из разрушенных храмов Луганска.

Реликвии привозят в местные церкви для обряда освящения. Одной из таких святынь стала Риза, изготовленная в 1869 году, которая была доставлена в храм Всех Святых. Реликвия находилась в поврежденном состоянии: она была перекручена, изломана, покрыта сажей и копотью. После проведенной реставрации на Ризе осталась небольшая трещина.

Также в Новосибирск привезли образ Богородицы, обрамленный серебром и драгоценными камнями.

Материалы для восстановления собрали православные верующие в Луганске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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