В Новосибирске судят полицейских, обвиняемых в убийстве 15-летней школьницы

Новосибирский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-полицейских из Усть-Тарского района — Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.

По версии следствия, убийство 15-летней школьницы произошло 2 марта 2010 года около 23:00. В состоянии алкогольного опьянения Кудрявцев, занимавший должность помощника начальника ОВД, сел за руль автомобиля «ГАЗ-3110», в то время как его коллега Бартоломей, оперуполномоченный уголовного розыска, находился с ним. На улице Яркуль они сбили 15-летнюю Наталью Матюхину. Правоохранители согласовали свои действия и скрыли тело девочки в багажнике.

«Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, обвиняемые совершили ее убийство, а труп несовершеннолетней сокрыли в неустановленном месте на территории села Еланка Усть-Таркского района», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Согласно информации, данная территория находилась под контролем Бартоломея, что указывает на намерение обвиняемых замести следы преступления.

На первом заседании суда были зачитаны обвинительные заключения, определён порядок исследования доказательств, а также допрошены потерпевшая сторона и свидетель. Как стало известно, Кудрявцев и Бартоломей свою вину не признают. Следующее заседание назначено на 28 ноября 2024 года.