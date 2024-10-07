В Новосибирске в трех районах ограничат движение

В понедельник в пресс-центре мэрии сообщили об ограничениях движения в трех районах мегаполиса, связанных с проведением коммунальных ремонтов.

В Ленинском районе с 4 по 11 октября на два метра сузили парковочный карман у дома № 61 на улице Невельского для проведения ремонта электрокабеля. В Железнодорожном районе до 20 октября ограничено движение на 4,5 метра.

Кроме того, на такой же срок сужена проезжая часть улицы Фабричной у дома № 31.

В Октябрьском районе проезд будет запрещен на улице Ленинградской возле дома № 75 до 20 октября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ограничили движение на улице Добролюбова.