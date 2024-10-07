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общество

В Новосибирске завершилась белорусская ярмарка

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирске, на площади Ленина, прошла ярмарка-продажа товаров из Беларуси, которая длилась с 27 сентября по 6 октября.

На ярмарке были представлены палатки с разнообразной продукцией: от сладостей и мясных изделий до молочных продуктов, тюлей и косметики. Мероприятие привлекло большое количество жителей города.

Наибольшей популярностью пользовались мясные деликатесы и сгущенное молоко, что привело к образованию длинных очередей. В результате новосибирцы совершили около 60 тысяч покупок, а общий товарооборот составил 70 миллионов рублей. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

В ярмарке участвовали 18 предприятий из Республики Беларусь.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска задержали похитителя 77 шоколадок.

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Дамир Трубников

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