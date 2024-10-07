В Новосибирской области поставили остановку после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры НСО появилась остановка.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что на дороге Куйбышев — Абрамово установлен остановочный павильон после прокурорского вмешательства.

По данным ведомства, остановка должна была установлена ранее, согласно нормативам, но в указанном месте ее не было, тогда прокурор Новосибирской области вынес главе администрации Куйбышева представление с требованием организовать безопасную посадку и высадку для пассажиров.

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