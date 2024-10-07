В Новосибирской области Робот Макс помогает жителям региона решать вопросы

На оперативном совещании обсудили роль цифровых сервисов в Новосибирской области.

На оперативном совещании, прошедшем в Новосибирской области, министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь рассказал о важности портала «Госуслуги» для решения актуальных вопросов жителей региона. Более 92% новосибирцев зарегистрированы на платформе, где встроенный чат-помощник Макс помогает пользователям выбирать необходимые услуги и подавать заявления.

Сервис также используется для уплаты штрафов, общая сумма которых составила 2,4 миллиарда рублей. Более 1 миллиона граждан записались к врачу через «Госуслуги», а 190 тысяч — вызвали врача на дом. Для записи детей в школу или детский сад воспользовались 70% новосибирцев.

С 1 октября на портале доступно оформление цифрового удостоверения многодетной семьи в виде QR-кода, который является аналогом бумажного документа.