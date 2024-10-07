В Новосибирской области сохраняется повышенная пожароопасность

На территории Новосибирской области до 11 октября сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Увеличен риск возникновения очагов природных пожаров. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС. Сотрудники рекомендуют соблюдать осторожность при обращении с огнем и не разводить костры.

В МЧС отмечают, что в условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае возгорания следует немедленно сообщить по телефонам 101 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава Союза отцов в Новосибирске Майоров поддержал налог на бездетность.