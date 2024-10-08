Андрею Шимкиву исполнилось 60 лет: спасение людей и путь к карьере спикера Заксобрания Новосибирской области

8 октября председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив празднует 60-летие. Сиб.фм собрал факты из его жизни и карьеры.

Биография

Известно, что Шимкив родился 8 октября 1964 года в селе Легостаево в Искитимском районе. Его отец был комсомольским, а затем партийным руководителем в ряде хозяйств района, а мать — педагогом. В 1981 году семья переехала в село Лебедевка, где будущий председатель регионального парламента окончил среднюю школу.

Шимкив играл в молодежном ансамбле «Импульс». В подростковом возрасте увлекался игрой на бас-гитаре и баяне, а также занимался фотографией и катался на мотоцикле.

В 87 году он окончил Новосибирский сельхозинститут. После этого год работал агрономом отделения, а затем три года был главным агрономом в Зареченском совхозе. Через четыре года его назначили директором Шибковского совхоза. На этой должности он проработал три года.

Андрей Шимкив начал свою деятельность в бензиновой отрасли по рекомендации главы района. В 1994 году, когда директор Евсинской нефтебазы собирался на пенсию, возник вопрос о его преемнике. Тогда глава районной администрации Татьяна Парфенцова предложила кандидатуру Шимкива на эту должность. В 1997 году он возглавил крупнейшую нефтебазу области «Красный Яр», которая также входила в состав компании «Новосибирскнефтепродукт».

В 1999 году Шимкив был назначен управляющим директором «Новосибирскнефтепродукт», предприятия, которое занимало лидирующие позиции в области реализации и хранения нефтепродуктов. Компания управляла 110 автозаправочными станциями, из которых 25 находились в Новосибирске. В конце 90-х годов разгорелась борьба за контроль над предприятием между «Сибнефтью» и ЮКОСом, которая завершилась соглашением о паритетных поставках горюче-смазочных материалов в регион.

В дополнение к своей деятельности в нефтяной сфере, Шимкив также занимался сельским хозяйством. Осенью 2007 года он получил контроль над птицефабрикой имени 50-летия СССР, что стало его второй покупкой на рынке за два месяца. Ранее его агрофирма «Лебедевская» приобрела находившуюся в областной собственности птицефабрику «Евсинская». После этих приобретений эксперты оценивали его долю на рынке яиц в 80%. Позже Шимкив продал компанию.

Спас жизнь

В июне 2007 года Андрей Шимкив вместе с сыном спас четверых человек, которые тонули в районе пляжа под Бердском. Старая моторная лодка перевернулась, и три девушки и мужчина оказались в воде. В это время недалеко от места происшествия на катере находились Андрей Шимкив и его сын Иван. Тогда газета «Вечерний Новосибирск» написала, «увидев терпящих бедствие, оба, не раздумывая, бросились в воду».

Шимкивы вытащили тонущих из воды на палубу своего катера, а затем передали их на лодку, подошедшую с берега.

Политическая карьера и награды

Андрей Шимкив пять раз избирался в Законодательное собрание Новосибирской области. С 2015 года он занимает пост председателя областного парламента. В 2020 году он был избран в новый состав по избирательному округу №13, который включает Искитимский, Сузунский и Черепановский районы.

Шимкив был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком Законодательного Собрания Новосибирской области, медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание», медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «За вклад в развитие законодательства Новосибирской области».

Редакция Сиб.фм поздравляет Андрея Ивановича с юбилеем! Желаем долгих лет жизни, высоких достижений и процветания родного региона!