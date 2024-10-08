Астрофотограф из Новосибирска заснял сказочное полярное сияние

Сказочной красоты полярное сияния заснял новосибирский астрофотограф.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков опубликовал снимки невероятного северного сияния. Известно, что съемка проходила в ночь с 7 на 8 октября 2024 года. Лавинообразный скачок активности произошел в 3:50.

«Я опять стоял посреди поля и аплодировал небесному шоу, все таки астрономия, это самая прекрасная наука!», — написал он.

На снимках видно яркие розово-оранжевые оттенки неба, которые сливаются между собой. Подобное явление можно заметить очень редко.

Напомним, что ночь на 4 августа 2024 года произошла сильная магнитная буря, которая, по мнению ученых, могла вызвать северное сияние в небе.