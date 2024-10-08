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общество

Барнаульские ИТ-специалисты приглашаются на API-хакатон

Фото freepik.com, автор senivpetro

Хакатон для ИТ-специалистов от Платформы API ВТБ банк проведет в четвертый раз. Участникам предложат решить любую из трех актуальных для российского рынка открытого банкинга задач. Победители разделят между собой призовой фонд 2 млн рублей. Регистрация продлится до 5 ноября включительно.

«Мы уже в четвертый раз проводим соревнование. Основная идея нашего хакатона — получить работающие концепты решений под реальные запросы банка. Это вызов для тех, кому интересно попробовать силы на нетривиальных задачах. Участники погружаются в специфику разработки продуктов в банке и понимают, что выпуску любого продукта предшествует большая работа с аналитикой и архитектурой», — поделился Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

Принять участие в хакатоне может любой желающий старше 18 лет. Задачи будут интересны студентам, выпускникам технических вузов и молодым специалистам с опытом работы. Участвовать можно готовой командой от 2 до 5 человек или присоединиться к существующей на этапе регистрации.

Лучшие решения будут определены 23 ноября на офлайн-финале в Москве. По итогам команды-победители разделят между собой призовой фонд в размере 2 млн рублей.

Подробности об условиях участия и сроках проведения соревнований доступны на сайте API-хакатона.

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Галина Дидан
Журналист

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