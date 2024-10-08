Более 50 тысяч пачек контрафактных сигарет было изъято в Новосибирске

В Новосибирске было изъято свыше 50 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, в Новосибирской области за 9 месяцев 2024 года выявили и изъяли из незаконного оборота более 51 тысячи пачек контрафактных сигарет.

Ведомство обнародовало информацию о том, что в сибирских регионах была обнаружена нелегальная табачная продукция. Лидирующую позицию по этому показателю заняла Кемеровская область. С начала 2024 года там было изъято 190 тысяч пачек сигарет, на которых отсутствовала маркировка и акцизные марки.

Также сотрудники обнаружили более 26 тысяч нелегальных электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним, не имевших обязательной маркировки средствами идентификации (Data Matrix).

В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объемы этой контрафактной продукции в сибирских регионах выросли в два раза.

«Нелегальная табачная продукция выявлялась в рамках контроля за оборотом

товаров на внутреннем рынке во взаимодействии с правоохранительными

органами в торговых точках регионов Сибири», – пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, что в Новосибирске скандально известного общественника Фролова не пустили на пресс-конференцию.