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Глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения девушки-продавца в Новосибирске

Фото: СК по Новосибирской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения продавца.

По данным пресс-службы следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий группой мужчин в отношении 19-летней девушки.

Известно, что 6 октября 2024 года в магазине на улице Ельцовской в Новосибирске группа иностранных граждан устроили скандал из-за отказа в продаже отсутствующей в ассортименте продукции.

«После этого фигуранты избили 19-летнюю девушку-продавца и вступившихся за нее владельцев торговой точки», — передали в ведомстве.

Из-за полученных травм девушку госпитализировали в больницу.

Напомним, что Бастрыкину доложат о ситуации с сыном участника СВО, которому угрожали мигранты в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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