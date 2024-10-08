Как разогнать домашний интернет до гигабитных скоростей, рассказал федеральный оператор

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Новосибирске. Заключительным шагом стало внедрение гигабитного канала в один из самых населенных микрорайонов на стыке Дзержинского и Октябрьского районов.

В семи многоквартирных домах на улице Бориса Богаткова проживает более 1,5 тысяч семей – благодаря модернизации сети они смогли ускорить домашний интернет почти в 10 раз.

Эксперты, оценивая работу мобильных операторов, предлагающих и проводной интернет, чаще всего называют главным козырем МТС именно скорость – гигабита в секунду, по их оценке, хватает как для серфинга по Сети, просмотра видео, сетевых игр и удаленной работы, но и для систем умного дома или видеонаблюдения.

«Теперь гигабитный интернет есть и в микрорайоне Золотая Нива, – прокомментировал эту новость директор новосибирского филиала МТС Алексей Пахомов. – Напомню, что в начале этого года МТС также провела сверхскоростной домашний интернет в жилые комплексы Акварель 3.0, Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи. А также обеспечила гигабитным интернетом жителей микрорайонов Западный, Лесоперевалка и Сад Кирова».

Он также уточнил, что для подключения сверхскоростного интернета требуется для начала проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Новосибирске. Также стоит уточнить, входит ли в ваш тариф оборудование для приема сигнала, такие как wi-fi роутер и ТВ-приставка. Если нет, можно ли их купить самому или взять у оператора в аренду. Если есть, подойдет ли ваш роутер нового оператора, не слишком ли он устарел. Даже если старый роутер будет работать, неизвестно, сможет ли он «вытянуть» скоростную передачу данных.