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общество

Крупная торговая сеть запустила уроки правильного питания для школьников

Фото freepik.com, автор MDMIJAN

Новые уроки по здоровому образу жизни торговой сети «Пятерочка» посвящены правильному питанию. Ученики могут выполнять задания вместе с родителями и принять участие в семейном марафоне.

Занятия в «Школе питания» учат детей школьного возраста распознавать сигналы своего организма, выбирать сбалансированный рацион и правильно хранить продукты. В этом году в программе появились новые уроки, рассказывающие о роли воды, индексе массы тела, метаболизме, расходе калорий. Дети изучат влияние возраста, климата, образа жизни, генетики и особенностей жизни в разных регионах страны на питание, научатся определять цвет и текстуру продуктов, понимать причину появления чувства голода, составлять сбалансированное меню и выбирать продукты.

Интерактивные учебные материалы разработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Для педагогов созданы инструкции по проведению теоретических и практических занятий, они могут быть включены в учебные планы по дисциплинам «Окружающий мир», «Обществознание», «Биология» или «Технология».

Проект проводится с 1 октября 2024 года по 1 марта 2025 года, чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте «Школы питания». Все участники получат сертификаты о прохождении курса и полезные подарки. А в ноябре состоится семейный марафон, в котором за выполнение заданий дети и родители смогут получить награды, развивая культуру здорового образа жизни. Завершится проект в апреле следующего года олимпиадой по правильному питанию.

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Галина Дидан
Журналист

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