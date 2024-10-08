Крупная торговая сеть запустила уроки правильного питания для школьников

Новые уроки по здоровому образу жизни торговой сети «Пятерочка» посвящены правильному питанию. Ученики могут выполнять задания вместе с родителями и принять участие в семейном марафоне.

Занятия в «Школе питания» учат детей школьного возраста распознавать сигналы своего организма, выбирать сбалансированный рацион и правильно хранить продукты. В этом году в программе появились новые уроки, рассказывающие о роли воды, индексе массы тела, метаболизме, расходе калорий. Дети изучат влияние возраста, климата, образа жизни, генетики и особенностей жизни в разных регионах страны на питание, научатся определять цвет и текстуру продуктов, понимать причину появления чувства голода, составлять сбалансированное меню и выбирать продукты.

Интерактивные учебные материалы разработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Для педагогов созданы инструкции по проведению теоретических и практических занятий, они могут быть включены в учебные планы по дисциплинам «Окружающий мир», «Обществознание», «Биология» или «Технология».

Проект проводится с 1 октября 2024 года по 1 марта 2025 года, чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте «Школы питания». Все участники получат сертификаты о прохождении курса и полезные подарки. А в ноябре состоится семейный марафон, в котором за выполнение заданий дети и родители смогут получить награды, развивая культуру здорового образа жизни. Завершится проект в апреле следующего года олимпиадой по правильному питанию.