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общество

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил подготовиться к борьбе с гололедом

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске городские службы приведены в режим готовности перед гололедом.

В связи с резкими изменениями погодных условий в Новосибирске объявлен режим повышенной готовности.

На текущей неделе, по данным синоптиков, ожидается минусовая температура до -5 градусов, в связи с чем на улице возможно промерзание дорог.

Начальник управления мэрии Новосибирска по чрезвычайным ситуациям Александр Ерохин призвал все ответственные организации и администрации районов проверить готовность управляющих компаний к проведению противогололедных работ.

Напомним, что в Новосибирской области предложили ввecти режим ЧС

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Валерия Митрохина
Журналист

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