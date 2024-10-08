Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил подготовиться к борьбе с гололедом

В Новосибирске городские службы приведены в режим готовности перед гололедом.

В связи с резкими изменениями погодных условий в Новосибирске объявлен режим повышенной готовности.

На текущей неделе, по данным синоптиков, ожидается минусовая температура до -5 градусов, в связи с чем на улице возможно промерзание дорог.

Начальник управления мэрии Новосибирска по чрезвычайным ситуациям Александр Ерохин призвал все ответственные организации и администрации районов проверить готовность управляющих компаний к проведению противогололедных работ.

Напомним, что в Новосибирской области предложили ввecти режим ЧС