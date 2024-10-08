Мэрия расторгла контракт с подрядчиком Димитровского моста в Новосибирске

В Новосибирске городская мэрия окончательно расторгла контракт с подрядчиком Димитровского моста.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев сообщил, что в законную силу вступило решение о расторжении контракта с подрядчиком ремонта Димитровского моста «Дороги Сибири» 7 октября 2024 года.

Уже в ближайшее время городская мэрия планирует заключить контракт с новым подрядчиком, чтобы ускорить завершение ремонта. Ожидается, что движение по закрытой полосе будет восстановлено до 1 ноября 2024 года.

Известно, что ремонт моста продолжается уже более четырех месяцев. Проблемы возникли из-за конфликтов с предыдущим подрядчиком, который сообщил, что задержки связаны с несвоевременной обработкой документов. В департаменте транспорта подтвердили претензии, указав на недостаточное количество рабочей силы: на объекте работали только 3-4 человека.