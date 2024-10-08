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общество

Новосибирец нашел стреляные гильзы в парке «Сосновый бор»

Фото: ACT-54

Множество стреляных гильз нашел житель Новосибирска в парке «Сосновый бор».

В парке «Сосновый бор» Новосибирска местный житель наткнулся на множество разбросанных стреляных гильз 6 октября 2024 года. Об этом сообщили в группе “ACT-54” социальной сети ВКонтакте.

По словам мужчины, они могли появится там из стрелкового клуба, который расположен неподалеку. Однако под постом отписались представители муниципалитета, которые попросили автора фотографии указать точное местонахождение гильз.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский боец описал ситуацию в зоне СВО

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Валерия Митрохина
Журналист

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